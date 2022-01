Mattarella bis, accordo nella maggioranza

Crescono i voti per il presidente uscente (389) che alle 15:30 riceverà i leader dei partiti al Quirinale prima della nuovo scrutinio alle 16:30. Decisivo il colloquio con Draghi

di Antonio Di Monaco

Crescono i voti per il presidente Sergio Mattarella (389) dopo l’apertura al suo bis. L’intesa tra le forze politiche è stata raggiunta nel vertice di maggioranza alla Camera, inizialmente slittato per l’assenza di Conte e poi riconvocato. Ma a scendere in campo è stato direttamente il premier Mario Draghi che, dopo un colloquio di circa mezz’ora con il capo dello Stato, ha contattato al telefono tutti i leader dei partiti per stringere sulla sua rielezione e chiudere così la partita. Alle 15.30 i capigruppo delle forze politiche sono attesi al Colle.

Per la cronaca, dopo Mattarella, i più votati nel settimo scrutinio sarebbero Carlo Nordio con 64 preferenze e Nino Di Matteo, con 40. L’ex procuratore di Venezia, nome sul quale si era spesa anche la leader di Fdi, Giorgia Meloni, avrebbe quindi raccolto due voti in più rispetto ai 63 grandi elettori di Fdi. Hanno ottenuto preferenze anche Pier Ferdinando Casini, 10; Elisabetta Belloni, 9; Luigi Manconi, 6, Marta Cartabia, 4, Mario Draghi 2. Il prossimo scrutinio, l’ottavo, è in programma alle 16.30.

Intanto, dal Quirinale il sentiment che filtra è che “il Parlamento è sovrano”, secondo quanto apprende LaPresse da fonti parlamentari, quando il quadro politico sembra allinearsi e delinearsi verso una riconferma del Capo dello Stato uscente al palazzo dei Papi.