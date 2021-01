Matt Rizzetta arrivato a Campobasso: il nuovo socio italoamericano sarà in tribuna con il Giulianova

Dopo i messaggi social dei giorni scorsi, Matt Rizzetta e il suo braccio destro Nicola Cirrincione sono giunti per la prima volta a Campobasso. Questa mattina, rispettando in pieno la tabella di marcia, il nuovo socio italoamericano ha fatto il suo ‘esordio’ nel capoluogo molisano, accolto naturalmente da Mario Gesuè e da tutti i vertici societari, con i quali si è intrattenuto per diverse ore. Prime chiacchierate, primi sorrisi e primi contatti con l’ambiente rossoblù, poi nella giornata di sabato sarà la volta di un nuovo esordio, questa volta al ‘Romagnoli’.

Rizzetta e Cirrincione saranno infatti in tribuna in occasione del match contro il Real Giulianova (anticipato a sabato), occasione propizia per vedere da vicino la squadra di Cudini, finora sostenuta soltanto a distanza in una corsa al primato entusiasmante ma fiaccata dall’assenza dei tifosi. Dopo aver rilevato il 10% delle quote (con opzione massima fino al 49%), Campobasso si appresta a vivere una nuova era, già ribattezzata della “rinascita”, in cui la piazza spera di conoscere la tanto sospirata continuità.