Matrimonio da record in Molise per i due nonnini di Trivento: la loro storia su Rai 1

Un matrimonio da record quelli tra due centenari molisani, precisamente di Trivento. La loro lunga storia d’amore sarà raccontata nel pomeriggio di oggi nel programma di Rai 1, ‘Oggi è un altro giorno’ dalla conduttrice Serena Bortone. Le difficolta della guerra, la ripresa economica fino alla pandemia, sempre mano nella mano per i due nonnini del Molise che in un collegamento in diretta racconteranno il successo del loro amore così longevo.