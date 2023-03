Matrice sotto choc per l’improvvisa scomparsa di un ingegnere di 33 anni

Marco D’Amico è stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Pisa, città dove aveva studiato e lavorava. Ancora da chiarire le cause del decesso

Sotto choc la comunità di Matrice, che nella tarda serata di ieri – venerdì 24 marzo – ha appreso la tragica notizia della morte di un giovane concittadino.

Tretatrè anni, laureato in Ingegneria, viveva a Pisa dove, subito dopo aver terminato gli studi, lavorava.

Marco D’Amico, questo il suo nome, brillante professionista era molto legato al suo paese d’origine, dove in tanti lo conoscono. La notizia ha fatto subito il giro della comunità di Matrice, colpita a freddo per l’improvvisa e prematura scomparsa di un bravissimo ragazzo.

Dalle prime ricostruzioni sembra che un amico del 33enne ha provato ripetutamente a contattarlo, senza però ricevere risposta. Preoccupato, ha chiesto l’intervento dei soccorsi che, una volta in casa, hanno trovato Marco privo di vita. Ancora da chiarire le cause del decesso, fatto sta che sono state attivate tutte le procedure del caso. Informati di quanto accaduto, i genitori del ragazzo sono partiti in nottata per raggiungere il centro toscano.