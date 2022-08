Matrice, applausi e risate per ‘Nduccio alla festa di Santa Maria della Strada

‘Nduccio, all’anagrafe Germano D’Aurelio, ieri sera, domenica 14 agosto, è salito sul palco strappando applausi e risate al pubblico accorso a Matrice per la festa di Santa Maria della Strada nell’area verde che circonda la chiesa omonima.

Il cabarettista e musicista pescarese, che si è esibito più volte in Molise, ambasciatore dell’abruzzesità nel mondo, è salito alla ribalta nazionale affiancando Renzo Arbore, e poi in trasmissioni come Seven Show, Stand Up, Suonare Stella, Ride…Rai, Check In… Super Trambusto.

Fra le sue canzoni più famose, che anche ieri sera ha portato sul palco, vi sono: Aua Papà, Sott a la capanne, Zi Peppe, Zappa Rap, Radio Cafone, Bravi guaglioni, Mario facci campa’.