Matese Ski, parla l’amministratore Giovanna Capone: “Un piccolo inizio che significa tanto”

Questa mattina, dopo un lungo periodo di chiusura, hanno riaperto le piste di sci a Campitello Matese. E’ ripartita la stagione sciistica targata Matese Ski, la nuova società che si è aggiudicata il bando per la gestione degli impianti di risalita di Campitello e Capracotta, il cui amministratore unico è Giovanna Capone.

“Spero di essere leva motivazionale per i giovani, proprio come me, – ha detto ai nostri microfoni Giovanna Capone – affinché rincorrano sempre i propri sogni ed ambizioni con coraggio e determinazione.

Oggi è solo un piccolo inizio che per noi di Matese Ski rappresenta tanto.

Diversi sono gli obiettivi prefissati e non vediamo l’ora di realizzarli tutti, guidati dall’amore per la nostra montagna, dalla passione per lo sport e dal legame ben radicato per lo scii.

Non mancherà di certo lo spirito di inventiva ed innovazione, al fine di ottimizzare al meglio la qualità dei servizi da offrire ai turisti.”