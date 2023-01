Materiali di riciclo per realizzare il presepe, vittoria dell’Istituto “Montini”

Ancora un riconoscimento, una bella vittoria per l’Istituto Comprensivo “L.Montini” di Campobasso. Domenica 8 gennaio 2023, alle ore 16:30, presso la sala consiliare si è svolta la cerimonia di premiazione della XIX edizione del concorso nazionale “I presepi nel presepe”, bandito dal Comune di Pesche (IS) e finanziata dalla regione Molise nell’ambito di “Turismo è cultura”.

Tra l’8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 sono state esposte in grotte, cantine e nicchie del centro storico di Pesche opere presepistiche di diversi autori. Numerosi sono stati i partecipanti: cultori dell’arte del presepe tradizionale e non e scuole di ogni ordine e grado.

L’Istituto Montini ha accettato con entusiasmo l’invito a partecipare al concorso e ha proposto un’idea di presepe bella ed originale. La giuria gli ha conferito il primo premio, relativamente alla sezione “Presepi con materiali innovativi e/o di riciclo”.

Gli alunni coinvolti hanno realizzato i figuranti – la Sacra Famiglia, la pecorella, due angioletti, i Magi e due pastorelli – con materiali di riciclo, utilizzando dei calzini spaiati riempiti con il riso per la struttura del corpo e stoffe decorate, lana lavorata, ovatta e fili da cucito per gli abiti.

Il tutto è stato incastonato in una nicchia scavata nella roccia di un locale del centro storico dove un cielo stellato scintillante ha accolto in un grande abbraccio il piccolo, ma significativo presepe. La commissione giudicatrice ha premiato due caratteristiche peculiari dell’opera: il riuso / riciclo dei materiali utilizzati ed il forte valore simbolico del calzino spaiato, come rappresentazione della bellezza dell’unicità e della diversità.