Materiale potenzialmente pericoloso abbandonato sul tetto della ex casa Pistilli (la segnalazione)

CAMPOBASSO

«Ancora una volta dobbiamo segnalare un rinvenimento di materiale con presunta presenza di amianto. Si tratta del terrazzo della Casa di Riposo ‘Don Carlo Pistilli’ in via Garibaldi, dove risultano accatastate numerose canne fumarie, oltre ad una voluminosa vasca di raccolta, costituite, molto probabilmente da cemento e amianto, in evidente stato di abbandono, cattiva conservazione e senza alcuna protezione» La denuncia è arrivata dal consigliere comunale Simone Cretella su segnalazione di diversi residenti della zona, preoccupati per l’ingombrante presenza di materiale potenzialmente pericoloso, abbandonato da alcuni anni e mai asportato a seguito dei lavori di ristrutturazione. «I lavori risultano terminati e collaudati dal 4 ottobre 2016, data in cui è avvenuta la presa in consegna da parte del Comune delle opere a termine dei lavori; se dovesse realmente trattarsi di Eternit risulterebbe ancor più grave poiché la normativa in materia è perentoria e prevede la rimozione il più presto possibile» scrive Cretella. «Accertata l’anomalia dello stoccaggio del materiale, è stato redatto e trasmesso un esposto per segnalare la presenza alle autorità competenti, con la richiesta di verificarne la natura ed il rispetto di tutte le disposizioni normative. Chiediamo inoltre che siano rilevate eventuali responsabilità per l’abbandono del materiale e la derivante contaminazione dell’area, che necessiterà di un attento monitoraggio ambientale al fine di verificare la dispersione di fibre di amianto in una zona residenziale ad alta densità abitativa» ha concluso.