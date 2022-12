Materiale bellico inesploso in cantina, scatta l’allarme a Campobasso: sgomberata la zona

Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 16 dicembre, un uomo – secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa – stava liberando l’appartamento in via Conte Verde a Campobasso, ora di proprietà del Demanio, e ha rinvenuto del materiale pericoloso, potenzialmente esplosivo. Pronta la segnalazione a Polizia di Stato e Vigili del Fuoco. Sul posto sono subito partiti gli accertamenti degli uomini del 115 per decifrare la natura e l’entità del materiale.

La palazzina dov’è ubicato l’appartamento e altri tre edifici adiacenti sono stati fatti sgomberare. Ai commercianti è stato chiesto di chiudere i negozi della zona e tutta la strada è stata interdetta a pedoni e auto, nel raggio di 200 metri, con l’ausilio di carabinieri e Vigili Urbani che si sono occupati di deviare il flusso dei veicoli in via Conte Rosso. Secondo quanto appreso, sarebbero stati anche allertati gli artificieri di Chieti che sono arrivati sul posto per le verifiche del caso.