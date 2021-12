Materasso a fuoco in una cella del carcere, assolto detenuto dal reato di incendio

La sentenza del giudice del tribunale di Larino: riqualificato il reato di incendio in “danneggiamento da incendio”. Imputato condannato a 4 mesi di reclusione

E’ stato assolto dall’accusa di incendio il detenuto del carcere di Larino che era finito in giudizio per l’incendio avvenuto il 31 gennaio 2020.

Lo ha deciso il tribunale di Larino che ha assolto l’imputato, in ordine al contestato reato di incendio che prevede la pena della reclusione da 3 a 7 anni.

Il pubblico ministero, all’esito dell’istruttoria, aveva chiesto per l’imputato una condanna a 2 anni di reclusione.

L’avvocato Cilli del foro di Larino

In particolare il giudice per le udienze preliminari, Rosaria Vecchi, ha seguito dell’attività difensiva dell’avvocato Tiziano Cilli del foro di Larino, ha riqualificato il reato di incendio in quello previsto dall’articolo 424 del codice penale ossia “danneggiamento seguito da incendio” condannando l’imputato a 4 mesi di reclusione.

Tutto era avvenuto in una manciata di minuti il 31 gennaio 2020 quando un materasso era andato a fuoco all’interno di una cella del carcere di Larino.

Sul posto era arrivata una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano che, grazie all’ausilio dei poliziotti penitenziari, aveva evitato che il rogo e il fumo, visibili anche all’esterno, si propagassero al resto della struttura.

L’incendio era partito da una cella di isolamento e per l’accaduto era stato rinviato a giudizio un detenuto. Nel capo di imputazione veniva anche contestata l’aggravante dell’articolo 425 n.1 del codice penale oltre alla recidiva reiterata. Il processo a carico dell’imputato si è quindi concluso con l’assoluzione per il reato di incendio.