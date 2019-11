Materassi, water e frigoriferi: lo scempio è servito a due passi dal mare

Le foto della vergogna postate dai volontari dell’associazione Ambiente Basso Molise

Materassi, water, un frigorifero e rifiuti di ogni genere a due passi dal mare. E’ questo lo scempio, l’ennesimo scempio, che è stato scovato dai volontari dell’associazione Ambiente Basso Molise. Le foto sono state postate su Facebook scatenando ogni genere di reazione perché vedere abbandonati rifiuti di grosse dimensioni in mezzo al verde fa veramente rabbia. E non è una questione di raccolta differenziata che non funziona o di difficoltà ad adeguarsi ai calendari di ritiro dei rifiuti. Chi va a gettare materassi su materassi, un water e altri rifiuti di grosse dimensioni in mezzo al verde lo fa consapevolmente. Alimentando quella cattiva abitudine che si chiama inciviltà sia nei confronti di un ambiente che è di tutti ma che viene costantemente deturpato, sia nei confronti di tutte quelle persone che, invece, si adoperano affinché il territorio resti pulito.