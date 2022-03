Materassi, armadi, polistirolo e lavatrici: bonificata la discarica di via del Mare

L’intervento della Rieco Sud a Termoli. L’assessore Colaci: “Purtroppo gli sciacalli non mancano mai. Il nostro Comune ha un centro di raccolta rifiuti accessibile a tutti i residenti”

E’ stata bonificata nella mattinata di oggi, 14 marzo, la discarica abusiva che è stata ritrovata in via del Mare a Termoli. Sono stati rinvenuti diversi rifiuti ingombranti, tra cui materassi, ante di armadi, stendini, cassette di polistirolo e alcuni Raee tra cui una lavatrice.

Come da prassi, contestualmente alla rimozione dei rifiuti assimilabili agli urbani, l’Azienda ha provveduto ad allertare la polizia municipale e le guardie ecologiche per effettuare gli opportuni controlli per risalire ai responsabili dell’illecito ambientale.

L’assessore al ramo Rita Colaci dichiara: “Purtroppo gli sciacalli non mancano mai, il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti è una piaga che riguarda tutta l’Italia, ma vorrei sottolineare che il nostro Comune vanta un Centro di raccolta organizzato e accessibile a tutti i residenti, i quali possono portare gratuitamente i loro rifiuti ingombranti 6 giorni su 7, in orario sia mattutino sia pomeridiano.

All’inizio dell’appalto della Rieco Sud abbiamo provveduto a estendere l’orario di apertura dell’Ecocentro, portandolo a 38 ore settimanali, proprio per garantire un servizio efficiente e a costo zero ai cittadini. Inoltre, gli stessi possono anche chiamare il numero verde gratuito 800688712 per il ritiro gratuito a domicilio dei propri rifiuti ingombranti e Raee.

Ciò che manca è la piena consapevolezza di poter usufruire delle strutture messe a disposizione delle collettività, oltre a una critica costruttiva da parte di alcuni esponenti politici”.