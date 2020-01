«Matera in Puglia», e la Banda della Masciona torna sulla scena…ripartendo dall’ironia

All’improvviso sono tornati sulla scena. Ripartendo un po’ dalle origini. Forma e sostanza hanno riportato agli albori della Banda della Masciona. Esattamente due anni e mezzo dall’ultima apparizione, Pippo Venditti, Luciano Barletta, Andrea Avorgna e Giuliano Esposito hanno ripreso a girare. Ripartendo dalla sottile ironia che aveva caratterizzato il primo corso e occupandosi dei fatti di casa nostra. E hanno preso di mira, in questa prima del nuovo corso, la politica nostrana. Quella della Banda non è stata un’uscita estemporanea, ma ci saranno nuovi episodi. A differenza del passato, però, non ci sarà nessuna miniserie e nessun appuntamento prestabilito.

