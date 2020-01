Mater Ecclesiae, multe a raffica all’uscita dalla messa

CAMPOBASSO. Raffica di multe questa mattina davanti alla Mater Ecclesiae nel quartiere Vazzieri all’uscita dalla messa per le auto posteggiate nel piazzale antistante. La segnalazione è arrivata da un nostro lettore, testimone diretto di quanto accaduto con i vigili urbani che hanno elevato le contravvenzioni. Peraltro, in via Svevo in cui sorge la chiesa, insiste anche l’ingresso al palazzetto dello sport in cui, a sabati sera alterni, la Magnolia Basket disputa le partite del campionato nazionale di serie A2 e si registra, puntualmente, un grande afflusso di pubblico e di auto che sono parcheggiate un po’ ovunque. D’altro canto, lo stesso accade nella centralissima villetta Flora e nelle vie della movida (specie nel weekend) nel centro storico, e anche qui i vigili urbani hanno elevato contravvenzioni a raffica dividendo i cittadini tra favorevoli e contrari al pugno di ferro.