Match dei Lupi in concomitanza con Campobasso in fiera, inibito l’utilizzo del nuovo parcheggio

Il Campobasso, vista la concomitanza della manifestazione “Campobasso in fiera” in programma questa domenica 18/12/2022, comunica ai suoi tifosi “che per la 15esima giornata del campionato di Eccellenza contro la Turris, non sarà possibile usufruire del nuovo parcheggio situato alle spalle della Curva Sud che verrà pertanto chiuso al traffico.

Si invita dunque la tifoseria: per quanto concerne il settore delle Tribune, ad utilizzare il parcheggio situato nella zona del botteghino locale. Per quanto concerne il settore Curva Nord, ad utilizzare il parcheggio alle spalle della Tribuna Monforte, in corrispondenza dei due antistadi”.