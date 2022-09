Mastella rilancia il Molisannio: “I Sanniti inventarono il pernacchio con i Romani, ora i molisani facciano lo stesso”

Il leader di Noi di Centro è giunto a Campobasso per presentare i candidati alle Politiche, tra cui la moglie Sandra che sgombra subito il campo dalle polemiche: “Questa terra la sento mia, non sono una catapultata”

“Per noi le Politiche sono un test in vista delle regionali ma guardiamo sempre alle persone”. E’ quanto affermato da Clemente Mastella che questa mattina, 7 settembre, è stato a Campobasso per la presentazione della lista “Noi di Centro”, in vista delle Politiche del prossimo 25 settembre, che schiera William Ciarallo all’uninominale per la Camera e al proporzionale Sandra Lonardo Mastella e lo stesso Willam Ciarallo, mentre all’uninominale del Senato c’è Antonio Visco e al plurinominale Gianluca Di Pasquale e Maria Letizia Maselli.

Il sindaco di Benevento ha poi rilanciato il suo cavallo di battaglia, ossia la creazione del Molisannio “che si potrebbe estendere anche all’alto casertano e porterebbe un rilancio di questa zona perché ha tutto, dal mare alla collina, con Campobasso che evidentemente deve essere il capoluogo di regione in maniera da creare una realtà che rilanci anche l’economia green”. E sui temi di più stretta politica è stato chiaro: “Letta si sta suicidando, Meloni ha fatto una chirurgia plastica-politica e Salvini è quello che vuole i russi che ci stanno fregando il gas. Noi guardiamo alle persone e questo è un test in vista delle prossime regionali”.

Poi, un salto nel tempo, quando “nel 321 A.C., quando i Sanniti sconfissero i Romani, li fecero passare sotto le forche caudine mettendosi una mano davanti alla bocca che emetteva uno strano suono. Da qui fu inventato il “pernacchio. Mi auguro che i molisani facciano lo stesso con i candidati catapultati da Roma: avere due uninominali da fuori è qualcosa di mortificante per il Molise. Siete brava gente – ha osservato Mastella – che accetta di tutto, ma questo non è ammissibile e perciò chiediamo ai molisani di darci una mano. Questa è una prova generale per le regionali alle quali ci presenteremo il prossimo anno”.

Per quanto concerne il quando politico attuale, “non ho mai visto un politico con la vocazione suicida di Enrico Letta. Il centrosinistra, dopo il 2006 che ha vinto le elezioni quando c’ero io, non le ha vinte più ed è andato al governo in maniera arrembante. Di Maio attaccava il Pd su Bibbiano e adesso stanno insieme”. In ultimo, ma non da ultimo per importanza, Mastella ha rilanciato e, per certi versi, ampliato il tema del Molisannio: “Noi siamo il Sannio e mi auguro che sia allargato anche alla parte casertana alta”.

Non vuole, invece, parlare di Molisannio la moglie Sandra “perché dovranno essere i cittadini del Molise a decidere quello che vogliono fare anche se ne sarebbero a capo e ne gioverebbero”, ma si concentra sui temi della crisi energetica lanciando un appello agli elettori “a non votare solo i simboli perché sotto il simbolo potreste trovare nomi che non vi piacciono. Io però mi sento a casa perché siamo Sannio non come tutti quelli che dal nord arrivano al centro e al sud, territori che sono stati assaltati. Agli elettori dico leggete i nomi e non i simboli. I voti si contano quando escono dall’urna. Nessuno sta facendo attenzione alla crisi, ma avremo una grande crisi in autunno – ha concluso – con le famiglie che avranno difficoltà e le aziende che chiuderanno visto che stiamo respirando una economia di guerra”.

Si proietta, infine, verso le Regionali della prossima primavera il segretario regionale di “Noi di Centro”, Alessandro Amoroso: “Come partito stiamo lavorando a tuttotondo per gli appuntamenti elettorali tra cui anche il rinnovo del consiglio regionale in Molise”.