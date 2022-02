Mastella a Campobasso attacca Calenda, il leader di Azione: «Mai conosciuto nella mia vita»

La replica: «Mai incontrato di persona e per me non esiste e non è mai esistito»

Questa mattina la visita a Campobasso del sindaco di Benevento ed ex ministro Clemente Mastella per la presentazione del movimento “Noi di Centro”. Durante l’incontro Mastella non ha risparmiato frecciate Carla Calenda. A stretto giro è intervenuto il coordinatore regionale di Azione Luigi Valente.

«Ho ascoltato – ha scritto Valente – l’intervista odierna di Clemente Mastella in visita a Campobasso.

A parte la mole di banalità enunciate dal sindaco di Benevento, trovo vile e vergognoso l’attacco personale fatto a Carlo Calenda; frasi che rappresentano bene il bassissimo livello politico che da sempre ha caratterizzato certi personaggi.

Quella mentalità gretta di fare politica colpendo gli avversari sul piano personale, con l’uso di menzogne e fango, non essendo in grado di confrontarsi con loro su temi ed idee, è proprio la politica che Azione vuole provare con determinazione a cambiare.

Mastella ha rappresentato bene, anche oggi, il motivo principale per cui la gente non va più a votare e che allontana le brave persone ed i giovani dalla politica attiva.

Invece è necessario offrire una politica seria fatta di contenuti ed idee, di concreta capacità e signorilità.

Il Molise ha bisogno di persone qualificate e appassionate che si adoperino per provare a rilanciare la nostra regione con serietà, non delle solite chiacchiere vuote ed infantili personalismi.»

La replica di Calenda

In serata è giunta anche la replica del leader di Azione ed ex ministro Carlo Calenda: «Non ho mai conosciuto Mastella nella mia vita. Mai incontrato di persona, né nella mia vita professionale, né in quella politica, e mai considerato un interlocutore. Per me seplicemente non esiste e non è mai esistito.»