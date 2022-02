Mastella a caccia di dirigenti per il suo partito anche in Molise

Noi di Centro al lavoro per riempire ulteriori caselle sul territorio. Stamani a Isernia l’incontro tra il presidente onorario Alfredo D’Ambrosio, il vicesegretario vicario regionale Sonia De Toma, il segretario provinciale di Isernia Vincenzo Berardi e il vicesegretario provinciale vicario di Isernia Gianluca Di Pasquale, che stanno discutendo sui migliori nomi per designare i segretari cittadini di Isernia, Venafro e Agnone.

Il nuovo partito di Clemente Mastella sta ricevendo numerose ‘manifestazioni d’interesse’, nelle ultime settimane, da parte di amministratori locali che sembrano veder di buon occhio il progetto centrista e moderato del sindaco di Benevento, già ministro della Giustizia.

Svariate anche le richieste d’adesione che il direttivo sta valutando, in modo da completare al più presto l’organigramma sul territorio. In programma anche un tour d’ascolto nei vari comuni della provincia d’Isernia, con incontri tra i referenti di Noi di Centro, gli amministratori locali e, dove possibile, le organizzazioni, le associazioni, e le cooperative attive sui territori. Lo scopo è duplice: conoscere direttamente le più recenti istanze locali da parte di chi amministra e far conoscere il progetto politico di Noi di Centro, partito che al momento resta equidistante dagli schieramenti, nella maniera più capillare possibile ai potenziali interessati.