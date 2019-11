“Massère ce cante e ce parle termolèse”, presentato il libro di Saverio Metere

REDAZIONE TERMOLI

Una raccolta di poesie di quello che è stato l’evento di massima espressione del vernacolo termolese che si è svolto lo scorso 10 agosto a Termoli, in Largo Tornola. A raccontarlo questa mattina in conferenza stampa presso la sala consiliare del comune di Termoli c’era l’ideator e curatore dell’iniziativa, Saverio Metere, noto poeta, scrittore ed architetto termolese. A fare gli onori di casa l’assessore Michele Barile che ha spiegato come solo pochi mesi fa ci si ritrovava per presentare l’evento estivo e che oggi, invece, ci si rivedeva per dare lustro alla pubblicazione del libro “Massère ce cante e ce parle termolèse”. Dal primo libro dell’artista termolese uscito nell’82 ne è stata fatta di strada tra pubblicazioni e studi sulla grammatica del vernacolo. Essenziale in questo è stato l’aiuto proveniente dal professore universitario di Dialettologia della grammatica di Abruzzo e Molise all’università di Chieti, Ernesto Giammarco. Presenti in conferenza anche le autrici di alcune poesie come Lucia Marinaro, Anna Catalano, Rosa Sciarretta e Nicolino Cannarsa che nello spettacolo estivo ha musicato alcune scritti.