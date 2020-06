Massacrò di botte la bimba della compagna, prima udienza dibattimentale per Zeoli

L’avvocato Silvio Tolesino ha chiesto l’esame dell’imputato: prossima udienza a fine giugno

Si è svolta questa mattina la prima udienza dibattimentale nell’ambito del procedimento che vede sul banco degli imputati Federico Zeoli, il 25enne originario di Vinchiaturo accusato di aver massacrato di botte la bimba della ex compagna. In aula (il processo si è svolto in video conferenza) è stato nominato un perito che dovrà trascrivere le intercettazioni. L’avvocato Silvio Tolesino (nella foto in basso), difensore di Zeoli, ha chiesto l’esame dell’imputato. Durante la prossima udienza, in programma il prossimo 26 giugno saranno ascoltati inoltre i primi 4 testi del pubblico ministero. Zeoli è stato arrestato a febbraio 2019 con le accuse di tentato omicidio, violenza e maltrattamenti: la vicenda a Genzano, in provincia di Roma. Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, il 25enne originario di Vinchiaturo, avrebbe pestato di botte la bambina, di soli 22 mesi, figlia dell’allora compagna. La bimba è stata prima portata al Pronto Soccorso del Nuovo Ospedale dei Castelli e poi al Bambino Gesù con evidenti segni di percosse. La piccola è stata ricoverata per diverse settimane in terapia intensiva all’ospedale Bambino Gesù di Roma con segni di graffi, morsi, diverse ferite sul corpo, e un ematoma cerebrale.