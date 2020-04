Mascherine, Pro Loco e Comune si prendono cura della popolazione

Tra i compiti dell’ amminstrazione Comunale c’è anche la “tutela della condizione di salute della popolazione del suo territorio” che unendosi agli obiettivi statutari della proloco, “ossia la promozione e lo sviluppo di attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione ” Da questi obiettivi fondanti è nata l’ azione sinergica tra il Comune di Salcito e la Proloco Salcitana , che nella giornata del 16 aprile hanno distribuito GRATUITAMENTE A TUTTA LA POPOLAZIONE di mascherine naso/bocca.

Il Sindaco Giovanni Galli e il Presidente della Proloco Aurora Filacchione fanno sapere che “In questo periodo, grazie all’ azione congiunta degli amministratori e dei volontari della locale Proloco abbiamo acquistato 500 mascherine quale materiale di protezione individuale ed insieme abbiamo eleborato un piano di distribuzione capillare al fine di raggiungere ogni cittadino del comune. E’ questo un gesto di vicinanza alla popolazione salctana, la quale con un alto senso di responsabilità sta affrontando questa emergenza, mettendo in pratica tutte indicazioni fornite degli organi di Governo, atte a contenere il contagio della malattia da Coronavirus .

Il dispositivo di protezione individuato fornito è realizzato in cotone idrorepellente, lavabile, non sanitario, prodotta in deroga alle normative vigenti così come da D. P. C. M del 17 marzo 2020 n. 18. Si precisa che trattasi di SEMPLICI PROTEZIONI, poiché non rappresentano un dispositivio sanitario, in quanto NON REALIZZATO in materiale STERILE non rispettano i protocolli Ministeriali di Certificazione per per i dispositivi filtranti di tipo ffp2 – ffp3.

Vengono inoltre,poi fornite anche le modalità di utilizzo del materiale che dovrà essere lavato dopo l’utilizzo giornaliero con acqua bollente ed igienizzanti ove possibile.Per una migliore sanificazione si consiglia di stirare la mascherina dopo lavata.”

L’Amministrazione con le mascherine ha poi anche distribuito un memorandum relativo ai “Buoni spesa” previsti dall’Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile N. 658 e deliberati con D.g.C. n°28 del 02.04.2020, contutte le indicazioni e modalità per accedere all’utilizzo di questa forma straordinaria di sostegno alle fasce deboli e vulnerabili. “Il nostro impegno però non si ferma alla nostra piccola realtà ma abbiamo provveduto , ogniuno per la propria competenza, ad effettuare una Donazione all’ Azienda Sanitaria Regionale , per la dotazione di DPI del personale , nonche per l’ acquisto di tamponi. Approfittiamo di questo spazio anche per ringraziare tutti coloro che in questi giorni stanno lavorando ininterrottamente per la nostra nazione:medici, operatori sanitari, ricercatori, forze dell’ ordine e quanti hanno permesso che la nostra Italia non si fermasse del tutto. Continuiamo a rispettare le indicazioni e con la collaborazione e il senso civico di tutti, presto saremo fuori da questa pandemia”.