Mascherine per i termolesi, Fontana: «Chi ne ha bisogno mi contatti»

REDAZIONE TERMOLI

Mascherine da donare ai termolesi. È questo quanto messo in pratica dal portavoce del Movimento 5 Stelle al consiglio regionale, Valerio Fontana. «Quelle che vedete in foto -ha detto Fontana- sono mascherine che ho acquistato da un produttore locale per regalarle alla comunità termolese. Sono realizzate in popeline, un tessuto lavabile, quindi riutilizzabile, che rispetta i requisiti di sicurezza ministeriali. Chiunque ne abbia bisogno può contattarmi in privato per averle. Seguiranno altre iniziative di questo tipo da parte dei nostri portavoce comunali, da subito sensibili a riguardo. Mai come in questi giorni bisogna pensare e agire come “comunità”.

Un piccolo gesto, unito a tante piccole azioni, può fare davvero tanto. Non è semplice retorica, credo che la solidarietà deve essere parte integrante della nostra attività dentro e fuori le istituzioni, per superare, insieme, questo momento difficile per tutta la nostra comunità».