Mascherine obbligatorie, arriva la proroga fino al 15 giugno

Resta in vigore l’uso sui mezzi di trasporto, al cinema ed al teatro. In bar, ristoranti, negozi e supermercati saranno raccomandate

La mascherina si dovrà tenere fino al 15 giugno a bordo dei mezzi pubblici e andrà indossata per gli spettacoli e gli eventi sportivi al chiuso.

E’ stato approvato nella commissione Affari sociali della Camera l’emendamento del governo al decreto Riaperture che inserito anche in una ordinanza del ministro alla Salute Roberto Speranza.

Nel testo non si fa riferimento al lavoro, sia pubblico che privato e quindi la linea è quella di fare soltanto una raccomandazione all’uso della mascherine, che sarà poi formalizzata nell’atto del ministro. C’è però la possibilità di fare dei protocolli specifici a seconda dei settori, per prevedere appunto l’uso dei dispositivi. Del resto il ministero del Lavoro e le parti sociali tre settimane fa avevano proprio previsto questa possibilità.

L’emendamento, approvato in commissione Affari sociali della Camera, prevede quindi che per un altro mese e mezzo si tengano le mascherine sui mezzi pubblici. Inoltre, fino alla stessa data serviranno “per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso”. Altra proroga all’obbligo che viene fatta sempre fino al 15 giugno riguarda i visitatori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli ospedali alle residenze sanitarie, dagli hospice alle strutture riabilitative.

Non si prevede niente, oltre che per il lavoro, anche per negozi, supermercati, ristoranti, bar. Significa che qui la mascherina si potrà togliere, anche se si aspetta appunto una raccomandazione al suo utilizzo nelle situazioni a rischio.

A scuola invece resta, come prevede la legge già in vigore.