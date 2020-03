Mascherine monouso e presunte speculazioni, parla il rivenditore

CAMPOBASSO. In merito alla notizia che ieri, giovedì 12 marzo, abbiamo pubblicato relativamente ad una presunta speculazione sul prezzo di mascherine monouso, notizia che ci è stata comunicata attraverso una nota stampa ufficiale della Guardia di Finanza, diamo il giusto spazio alla replica dell’azienda campobassana interessata, la quale parla attraverso una nota del suo legale di fiducia, l’avvocato Nicola Cerulli (foto): «Nell’articolo indicato è stato erroneamente riportato che la Guardia di Finanza di Campobasso avrebbe sequestrato 300 mascherine che un venditore all’ingrosso di medicinali del capoluogo molisano avrebbe venduto a 13 euro l’una. Ed ancora, che queste mascherine sarebbero state acquistate dal rivenditore ad un prezzo di euro 0,85 l’una. Ebbene, poiché come chiaramente si evince dalla documentazione che allego, le stesse non sono affatto state acquistate a 0,85 euro l’una, ma sono invece state acquistate dal rivenditore al prezzo di 7,076 euro l’una e vendute ad un prezzo di 13 euro l’una».