Mascherine in ospedali e Rsa, obbligo allungato almeno fino a primavera

L’annuncio del ministro della Salute, Orazio Schillaci, che sta discutendo la questione con gli esperti. Prorogata al 30 giugno 2023 l’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia

L’obbligo di indossare le mascherine in ospedali, strutture sanitarie e Rsa, in scadenza il 31 dicembre, “sarà riprorogato, almeno fino a primavera”. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ad Adnkronos Live.

“Una delle poche cose che mi ha un po’ infastidito da quando sono diventato ministro – ha affermato – è che qualcuno ha scritto, e continua ancora oggi a farlo, che volevamo togliere questo obbligo e poi ci abbiamo ripensato. Non ci abbiamo mai ripensato. Non abbiamo tolto l’obbligo – rimarca Schillaci – e lo riprorogheremo: indossare le mascherine in ospedale è una forma di rispetto verso i pazienti più deboli”. Il ministro sta discutendo la questione con gli esperti e a breve, dunque, arriverà la proroga dell’obbligo.

Inoltre, viene prorogata al 30 giugno 2023 l’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia Covid-19, istituita con la fine dello stato di emergenza e diretta dal generale, Tommaso Petroni. Lo prevede la bozza del decreto Milleproroghe. L’unità avrebbe dovuto operare fino al 31 dicembre di quest’anno per passare, dal primo gennaio 2023, funzioni e rapporti al ministero della Salute. Questa scadenza slitta, secondo la bozza, al prossimo primo luglio.