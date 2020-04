Mascherine in dono per la popolazione

La sindaca di Castel San Vincenzo ringrazia Marciano Ricci, collega di Montaquila, per lo splendido gesto di solidarietà

“La solidarietà tra amministrazioni locali è una delle poche cose positive che ci lascerà il Coronavirus.

In questo periodo, infatti, ci stiamo rendendo conto di quanto questa situazione stia facendo soffrire tutti, ma che ci sono gesti che rincuorano e infondono coraggio, spingendo tutti ad affrontare questa situazione con uno sguardo proiettato al futuro, quando tutto sarà passato”. Così la sindaca di Castel San Vincenzo, Marisa Margiotta, commenta l’altruismo e la solidarietà dimostrata, nei fatti, dal collega sindaco di Montaquila Marciano Ricci.

L’imprenditore prestato alla politica ha fatto dono ai cittadini del comune alle pendici delle Mainarde di mascherine protettive, tanto importanti in questo particolare periodo. “Personalmente ringrazio il collega Ricci per questa grande prova di generosità, che è alla base della coesione territoriale che stanno dimostrando tutte le amministrazioni dell’Alta Valle del Volturno. Ma il ringraziamento più significativo lo faccio anche a nome dei cittadini del mio comune ai quali, a breve, faremo recapitare le mascherine. Ricci – conclude Margiotta – ha dimostrato la sua grandissima sensibilità, dote che non è da tutti. Grazie ancora”