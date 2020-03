Mascherine e guanti, la richiesta della Confcommercio Molise

Confcommercio Molise ha provveduto nella giornata odierna a produrre una richiesta formale al Servizio di Protezione Civile della Regione Molise

In merito alle numerosissime richieste provenienti dalle attività commerciali non escluse dal DPCM 11 marzo 2020, circa le difficoltà di approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale obbligatori (mascherine e guanti), Confcommercio Molise ha provveduto nella giornata odierna a produrre una richiesta formale al Servizio di Protezione Civile della Regione Molise, conscia che la priorità debba andare verso quanti in queste ore si battono nelle strutture sanitarie regionali alle prese con l’emergenza Covid19. Altresì è stato avviato un canale ufficiale con la Regione Molise e con i sindaci dei maggiori comuni per ulteriori chiarimenti. Informiamo i nostri associati, infine, che per precauzione i nostri uffici restano chiusi, mentre resta attivo il nostro centralino (0874 6891) per rispondere alle richieste di informazioni e la nostra email: molise@confcommercio.it.

