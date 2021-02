“Mascherine d’oro”, c’è anche una molisana tra gli otto indagati

Sono otto gli indagati dalla procura di Roma nell’inchiesta sulla maxicommessa di mascherine provenienti dalla Cina nei primi mesi della pandemia. Oltre al giornalista in aspettativa Benotti ci sono Antonella Appulo, molisana di Macchia d’Isernia, Rossana Daniela Guarnieri, Andrea Vincenzo Tommasi, Daniele Guidi, e poi Georges Fares Khouzam, Edisson Jorge San Andres Solis e Andreina Dayanna Cedeno Solis. Le accuse – contestate nel provvedimento di sequestro preventivo (uno disposto dal Gip e l’altro, d’urgenza, dalla Procura, per un valore complessivo pari a 69,5 milioni di euro) – vanno dal traffico di influenze illecite alla ricettazione, all’autoriciclaggio e riciclaggio, a seconda delle posizioni. L’indagine chiama in causa anche quattro società, la Sunsky srl (di cui è titolare Tommasi), la Partecipazioni spa (con Khouzam legale rappresentante), la Microproduts it (di cui Guarnieri è legale rappresentante) e la Guernica srl (riconducibile a San Andres Solis). La “conoscenza personale” di Domenico Arcuri avrebbe fruttato alle società di Mario Benotti, ex consulente alla Presidenza del Consiglio ai tempi di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, una provvigione da 12 milioni di euro su una maxi partita di mascherine acquistate dalla Cina, affare dal valore totale di 1,2 miliardi. Una retribuzione avvenuta “in modo occulto e non giustificato da esercizio di attività di mediazione professionale-istituzionale”.