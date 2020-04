Mascherine da consegnare casa per casa, al via la distribuzione

REDAZIONE

Domani, sabato 18 aprile, il Comune di San Giuliano di Puglia , tramite i volontari della Proloco, consegnerà presso le case le 500 mascherine acquistate dal Comune e le 500 donate dal Dottore Vincenzo Altieri.

I ragazzi indosseranno mascherine e guanti. «Mi raccomando di evitare qualsiasi contatto in modo da garantire sempre la sicurezza di tutti -ha fatto sapere il sindaco Ferrante- Chiunque, per qualsiasi motivo, non dovesse riceverle, potrà rivolgersi al sottoscritto. Come sempre ho detto, il bene genera bene, infatti vorrei ringraziare il Notaio Eliodoro Giordano, che ci donerà altre 1000 mascherine che saranno distribuite, a tutti, successivamente».