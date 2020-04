Il Comune di Colletorto ha avviato la distribuzione di mascherine in paese. La consegna non è prevista in municipio ma viene effettuata porta a porta dai volontari della Pubblica Assistenza “Carmela Ciniglio”. Il sindaco, Cosimo Mele, e l’amministrazione comunale ringraziano tutti i cittadini per la collaborazione.

