Mascherine chirurgiche introvabili, ma a Campobasso c’è chi le vende ad 1 euro…più gadget

La segnalazione di un cittadino che ha denunciato l’accaduto ai Vigili Urbani

Le mascherine chirurgiche, soprattutto da quando il governo ha calmierato il prezzo a 50 centesimi, sono diventate introvabili. Probabilmente perché c’è poco margine di guadagno. Ma a Campobasso c’è chi li vende ad 1 euro l’una, contravvenendo palesemente alla legge, insieme ad un gadget: questo, infatti, l’escamotage trovato da una nota catena di bellezza e igiene che ha più punti vendita nel capoluogo di regione.

La segnalazione c’è giunta da un cittadino, indispettito dal comportamento, non proprio esemplare della nota catena di negozi. Lo stesso cittadino ha denunciato l’accaduto ai Vigili Urbani del capoluogo per i controlli di rito. “Prima di recarmi presso il punto vendita – ha riferito Michele alla nostra redazione – ho telefonato al negozio per chiedere la disponibilità delle mascherine chirurgiche e mi è stato risposto che potevo trovarle. A quel punto ho chiesto il prezzo, sapendo dell’obbligo di venderle a 50 centesimi, e l’operatore mi ha risposto che non poteva comunicarmelo per telefono. Mi sono recato presso il punto vendita e ho trovato un pacco di mascherine chirurgiche da 25 vendute a 25 euro. Nel pacco era compreso, però, anche un paio di occhiali da sole. Di quelli di plastica che non hanno alcun valore economico. Mi sono chiesto qual è l’attinenza tra mascherine ed occhiali da sole e ovviamente non l’ho trovata. Non si capisce nemmeno perché deve esserci l’obbligo di acquistare insieme mascherine ed occhiali da sole. Si tratta, evidentemente, – ha continuato Michele – di un escamotage per aggirare la legge. Magari avranno anche ragione loro da un punto di vista legale, ma da un punto di vista etico e morale è una vera e propria vergogna. Cercare il profitto e aggirare le norme sulle tragedie non è proprio il massimo. Pertanto ho deciso di avvisare i Vigili Urbani di Campobasso per i controlli di rito”.

Da parte nostra ci rifacciamo esclusivamente alle parole del commissario Arcuri che, con propria ordinanza, ha fissato il prezzo delle mascherine chirurgiche a 50 centesimi: “Il provvedimento è stato preso per annientare una speculazione vergognosa”. Che a Campobasso pare continuare.