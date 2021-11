Mascherine all’aperto, Montorio tra le prime in Italia: c’è l’ordinanza

Emergenza Covid, Montorio nei Frentani è uno dei primi comuni a ripristinare la misura dell’utilizzo delle mascherine all’aperto

E’ il sindaco di un piccolo paese molisano a fare da apripista al ripristino dell’obbligo di utilizzo della mascherina all’aperto. Se ad oggi, infatti, ancora non c’è un indirizzo specifico da parte del Governo, a cambiare le carte in tavola ci stanno pensando i sindaci.

E’ proprio il caso di Nino Ponte, primo cittadino di Montorio nei Frentani che con l’ordinanza numero 13 del 29 novembre 2021 ha ordinato che ‘negli spazi all’aperto è fatto obbligo indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, che dovrà quindi essere indossato in ogni situazione e qualora non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Non hanno l’obbligo di indossare la mascherina i bambini di età inferiore a 6 anni e le persone con patologia o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”.

Dunque Montorio nei Frentani è uno dei primi comuni a ripristinare la misura dell’utilizzo delle mascherine all’aperto. La decisione è stata presa in seguito agli ultimi casi di positività che si sono registrati nel piccolo centro molisano. “Ho ritenuto doveroso e necessario – scrive Ponte – a tutela della Comunità, predisporre l’obbligo della mascherina anche all’aperto al fine di contenere quanto più possibile l’ulteriore diffondersi del virus. Il provvedimento resterà in vigore fino al totale rientro delle positività”.