Mascherina sì mascherina no

di Sergio Genovese

Ometto di rammentare gli editoriali di Maurizio Belpietro che ha considerato da tempo l’uso della mascherina come una iattura di Stato, ignoro la confusione e la incredibile provvisorietà del Consiglio dei Ministri che la sera non ha mai confermato quello che sosteneva la mattina. Voglio invece parlarvi dell’annus horribilis che ha scandito il tempo ed i giorni del Ministro della Pubblica Istruzione. Appena qualche strizza cervelli ha chiosato che il covid e la dad avevano scosso la crescita psicologica dei nostri figli, superando qualsiasi regola sanitaria mai difesa da chi doveva difenderla, il responsabile del dicastero ha emanato norme che avevano un duplice scopo: eliminare dai banchi il covid e far sparire la didattica a distanza. Il risultato è stato decisamente fallimentare: la dad si è riproposta in tutte le centinaia di migliaia di classi attive sul territorio nazionale, la pandemia non ha rispettato nessuno, grandi (docenti e personale Ata) e piccini ( studenti). L’ultima performance riscontrata è quella sull’utilizzo della protezione in ambito di Esami di Stato. Sino a qualche giorno fa era irremovibile la decisione di doverla indossare oggi invece se ne può fare a meno ma viene ipocritamente suggerita da chi vuole mettere al sicuro la somma dei glutei di destra con quelli di sinistra. Tutto questo mentre i numeri dei contagi non si abbassano per via della variante che varia come l’opinione dei nostri “impeccabili e credibili” Ministri. Nell’anno shock di Bianchi e dei suoi sodali potremmo mettere in evidenza tante altre contraddizioni ma l’elenco sarebbe riottoso ad una lettura smart. Tuttavia come non citare l’imbarbarimento di docenti e qualche dirigente che pur difronte a circolari nette che erano state pubblicizzate lo scorso anno in riferimento all’uso dei social nel rapporto con la utenza, naturalmente non consentito, continuano con azioni libertine a farne un uso inconcepibile. C’è stata una preside sotto inchiesta a Roma che ciattava con uno studente eludendo spesso i motivi istituzionali. Non abbiamo sentito il rumore di chi si doveva arrabbiare poiché, salvaguardando le motivazioni sulle quali indagheranno gli ispettori, quel rapporto era di fatto irregolare. Ma ho tanti resoconti su docenti che hanno ceduto qualsiasi identità del loro essere, per consegnarsi alla sciatta e disgustosa voglia di mettersi in mostra. Tutto avviene senza una minima opposizione di chi dovrebbe intervenire. La dignità della scuola consegnata al becero edonismo.I percorsi di apprendimento inquinati da gesti e comportamenti che alla fine risultano sempre pesantemente condizionanti. Allora perché meravigliarsi se dai sondaggi i nostri studenti non corrono per i vertici delle classifiche ma lottano sempre per non retrocedere? Anche i sodali della periferia, fanno orecchie da mercanti, figuriamoci cosa può interessare a loro, velocisti in carriera, la dignità della Scuola. Come potrebbero irritare l’animo dei controllori certe disubbidienze se chi le intercetta è figlio, fratello o sorella di quelle generazioni che vivono per promulgare la propria immagine? Primo comandamento: non farsi nemici. Gli scheletri negli armadi sono tanti e sopravvivono di equilibri sottili, meglio non alzare la polvere. . .