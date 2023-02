Maschere con il tombolo di Isernia per il carnevale molisano

Non poteva mancare la “firma” de “Il merletto d’Isernia. L’arte nelle mani” sul Carnevale molisano. In vista del Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe – di scena dal 23 al 26 febbraio nella nostra regione – le merlettaie del centro storico del capoluogo di provincia isernino hanno realizzato una serie di maschere a tombolo.

L’esposizione sarà inaugurata domani, giovedì 16 febbraio, a partire dalle ore 10,30, in un locale posto lungo Corso Marcelli n. 333 (accanto a Collezioni Couture).

L’associazione accoglierà i numerosi turisti attesi nei prossimi giorni, illustrando la propria raccolta storica.

In effetti il momento clou del Carnevale delle Maschere Zoomorfe è in programma proprio a Isernia, a partire dalle 16,30 del 25 febbraio, con un grande corteo composto da oltre 250 figuranti.

I gruppi mascherati arriveranno da diverse regioni italiane e dalla Slovenia, dalla Spagna e dalla Croazia.

Intanto le merlettaie isernine si apprestano ad affrontare una nuova prestigiosa trasferta, finalizzata a promuovere l’arte del tombolo isernino al di là dei confini regionali.

Una delegazione dell’associazione “Il Merletto d’Isernia” è infatti attesa a Putignano per partecipare ad alcuni degli eventi collaterali organizzati in occasione di una delle più antiche e famose manifestazioni carnascialesche d’Italia.