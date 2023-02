Maschere animalesche, il Carnevale Europeo in Molise dal 23 al 26 febbraio

Presentata la manifestazione in cui saranno protagonisti oltre 250 figuranti tra Isernia e Campobasso con “Il Diavolo” di Tufara, “Il Cervo” di Castelnuovo al Volturno e “L’Orso” di Jelsi, oltre ai gruppi provenienti da Slovenia (“I Kurents”), Croazia (“Gli Zvoncari’ e ‘I Didi’) e Spagna (“I Momotxorros”) e da Sardegna, Valle d’Aosta e Basilicata

Un grande evento internazionale, con la sfilata di oltre 250 figuranti che indossano i costumi tradizionali dei più noti carnevali europei caratterizzati da maschere animalesche. È tutto pronto per il Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe, promosso dall’associazione Artemide, che si terrà ad Isernia dal 23 al 26 febbraio prossimo, il cui programma è stato presentato oggi al Palazzo dell’ex Gil di Campobasso dall’assessore regionale alla Cultura e al Turismo, Vincenzo Cotugno, dall’assessore comunale al ramo di Isernia, Luca De Martino, dall’ideatore dell’iniziativa, Fernando Ferri, e dal direttore artistico, Mauro Gioielli.

Saranno quattro giorni caratterizzati da allegria, colori e tradizioni, che si snoderanno tra Isernia e Campobasso, con il clou nella sfilata di sabato 25 alle 16:30 nel capoluogo pentro che richiamerà in Molise turisti e appassionati di folklore per ammirare le maschere zoomorfe molisane, con “Il Diavolo” di Tufara, “Il Cervo” di Castelnuovo al Volturno e “L’Orso” di Jelsi. Sono attesi anche gruppi mascherati provenienti da Slovenia (“I Kurents”), Croazia (“Gli Zvoncari’ e ‘I Didi’) e Spagna (“I Momotxorros”), mentre dall’Italia arriveranno gruppi da Sardegna, Valle d’Aosta e Basilicata.

Nel corso della manifestazione avranno luogo diverse altre iniziative, fra cui un annullo filatelico speciale curato da Poste Italiane e la preparazione e degustazione di pietanze del carnevale, tipiche della tradizione molisana, in collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina.

Di seguito, il programma completo del Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe:

Giovedì 23 Febbraio

• Isernia, ore 11.00, Auditorium Unità d’Italia, apertura punto informativo.

• Isernia, ore 17.30, Auditorium Unità d’Italia, proiezione di filmati e presentazione di libri sui carnevali.

Venerdì 24 Febbraio

• Campobasso, sala dell’Ex-Gil, ore 17.00, convegno internazionale “Velli, corna e campanacci”, con la presentazione delle diverse maschere partecipanti alla rassegna e con la presenza di studiosi italiani e stranieri.

• Isernia, ore 21.00, Auditorium Unità d’Italia, concerto della etnoband “Il Tratturo”.

Sabato 25 Febbraio

• Isernia, ore 16.30, “Grande Corteo in Maschera”, per le strade e piazze della Città, dei numerosi gruppi italiani e stranieri partecipanti (con oltre duecentocinquanta figuranti) e contestuale rappresentazione dei rispettivi riti carnevaleschi, con raduno in piazza Andrea d’Isernia e grande festa finale con musiche tradizionali e neo-etniche.

Domenica 26 Febbraio

• Isernia, ore 11.00, in piazza Andrea d’Isernia, pantomime con le maschere dei carnevali zoomorfi molisani.