Mascherata 2020, si rinnova l’apputamento con il Carnevale di Ripalimosani

RIPALIMOSANI. Si rinnova oggi, domenica 23 febbraio, l’appuntamento con la Mascherata di Ripalimosani presentata quest’anno dai ragazzi della Bottega della Mascherata. Attori e Attrici, Cantanti, Musicisti, Coriste e Coristi e il piccolo grande Corteo della Mascherata porteranno in scena lo spettacolo popolare per le vie del paese in 5 “posate” diverse: ore 11:00 via San Rocco; ore 12:30 piazza San Michele; ore 15 Santa Lucia; ore 16:30 Piazzetta San Michele (centro storico); ore 18:30 Teatro Comunale. Il corteo porterà in giro per le vie del paese scenette comiche di tutti i gusti e di tutte le risate, in rigoroso dialetto ripese, accompagnate ed intercalate da musiche e canti popolari. Un “musical” che prende in giro i vari aspetti della vita e soprattutto l’amore.

