Martina Iacampo ed Acqua Molisia corrono in Toscana

Ci risiamo. Al via in queste ore il Rally del Ciocco, fiore all’occhiello dell’iridato campionato nazionale rally.

Un rally storico quello organizzato da Organization Sports Events, una manifestazione che si svolgerà interamente all’interno di un quadro paesaggistico caratteristico imponente: Media Valle e Garfagnana ospiteranno infatti le prove cronometrate in previsione per questo week end. Certo atipica è la data per l’edizione 2020: la tappa toscana infatti generalmente ospita l’evento a fine inverno. Per questa volta quindi, l’edizione 43, non sarà caratterizzata da strade ghiacciate nel sottobosco insidioso, ma saranno certamente sole e verde lussureggiante a caratterizzare il week end di sport e motori.

Ai nastri di partenza, con il numero 42, Martina Iacampo, navigata da Titti Ghilardi.

Soddisfazione intanto per Acqua Molisia, per Gino, Domenico e Fabio Di Iorio e la scuderia Molise Racing, che hanno visto l’arrivo dell’equipaggio Iacampo/Ghilardi alla trasferta laziale del Roma Capitale dello scorso luglio: la validità europea e poi italiana della manifestazione organizzata da MotorSport Italia ha previsto prove complesse e chilometriche davvero importanti. Pico/Greci, Roccasecca/Colle San Magno e Santopadre/Arpino per il Rally di Pico, Rocca di Cave, Rocca Santo Stefano, per terminare sulla tecnica Guarcino, hanno caratterizzato poi il Day 2 una gara davvero complessa.

L’equipaggio tutto al femminile sta lavorando per gettare le giuste basi per l’anno agonistico appena iniziato. Presenti come per il

Roma Capitale, nello stesso abitacolo, quello della Peugeot 208 FG Racing, gruppo R, Classe B.

Peugeot 208 di Gabriele Fermiani, gommata Pirelli, nuova non solo nella definizione di look e design! Toorace chiude il quadro degli sponsor della campobassana portacolori della Molise Racing.

L’appuntamento con la seconda tappa del CIR (Campionato Italiano Rally) è fissato quindi per questo week end, con la 43^ edizione del Rally del Ciocco e Valle del Serchio, al via con il numero 42 la driver campobassana su Peugeot 208 Acqua Molisia.