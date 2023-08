Martina Di Stefano è la nuova Miss Molise 2023 (foto)

Bellezza, eleganza e talento al centro dell’evento

Una notte di eleganza, talento e emozioni ha illuminato Piazza Vittorio Emanuele a Larino, dove è stata proclamata la nuova regina di bellezza del Molise. Martina Di Stefano, una giovane studentessa di biotecnologie alimentari di 22 anni, è stata incoronata Miss Molise 2023. Il concorso, che ha visto la partecipazione di 16 aspiranti reginette, ha scelto Martina come ambasciatrice della grazia e della carisma della regione.

Martina, originaria di Santa Croce di Magliano, ha catturato l’attenzione della giuria e del pubblico con la sua bellezza mediterranea, il suo sguardo incantevole e il suo sorriso contagioso. La giovane è una vera rappresentante dell’eccellenza molisana, con un amore per la moda e lo sport che riflette la diversità dei suoi interessi.

Accanto a Martina sul podio, Erminia Sessa di Pescolanciano ha conquistato il secondo posto, ottenendo il titolo di Miss Eleganza Molise e l’accesso alle prefinali nazionali. Al terzo posto si è piazzata Naida Iacobucci di Campobasso, che ha guadagnato il titolo di Miss Sorriso Molise e l’opportunità di competere nelle prefinali.

L’evento è stato condotto dal giornalista Andrea Nasillo, affiancato da Regina Cosco, in una serata che ha combinato arte e bellezza in un connubio di spettacolo coinvolgente. La passerella ha ospitato non solo sfilate di moda, ma anche esibizioni di talenti artistici locali. Suanai Torres ha incantato il pubblico con il suo sax, mentre Daniela Maffulli e Ilenia Vitulli hanno dato vita a una danza emozionante. Le voci straordinarie di Alice Cascitelli e Vladimir Francesco Cascitelli hanno reso omaggio alla musica, mentre Antonio Mustillo ha regalato momenti di cabaret coinvolgenti.

L’evento è stato un successo sotto ogni aspetto, grazie alla dedizione e all’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pino Puchetti.

L’agente per il Molise, l’avvocato Monica Mastrantonio, ha espresso entusiasmo per il tour regionale di Miss Italia, sottolineando che il percorso ha messo in evidenza talenti e bellezze di ragazze straordinarie provenienti da ogni angolo del Molise.

Martina Di Stefano, con la sua bellezza, eleganza e talento, si prepara ora per le sfide nazionali di Miss Italia, pronta a rappresentare il Molise con fierezza e passione. Accanto a lei, numerose altre concorrenti hanno guadagnato l’opportunità di competere a livello nazionale, dimostrando che la bellezza molisana brilla con luce propria su scala nazionale.