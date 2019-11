MArtelive Molise, tutto pronto per lo “spettacolo totale”

Nella finalissima regionale in gara interpreti di categorie artistiche diverse, dalla musica alla letteratura passando per teatro, cinema e fotografia

CAMPOBASSO. MArtelive Molise torna puntuale con la finalissima regionale con possibilità di accesso alla fase successiva in programma domenica 24 novembre prossimo. Sarà il Blue Note di Ripalimosani (accesso gratuito) il teatro dell’ultima arrembante sfida tra gli interpreti molisani di sette categorie artistiche diverse: musica, danza, letteratura, teatro, cinema, moda, fotografia. Il migliore in assoluto avrà l’occasione di partecipare direttamente alla finale nazionale di Roma, all’interno della Biennale MArteLive prevista dal 3 al 8 dicembre 2019. I sette vincitori delle diverse discipline artistiche accederanno invece alla fase di macroarea con vista sulla Biennale. A Roma saranno in palio oltre 150 premi tra cui un riconoscimento speciale in denaro della Fondazione Film Commission Roma e Lazio del valore di 2.000 euro, l’inserimento nel cartellone degli eventi organizzati dall’ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio), il premio NuovoIMAIE del valore di 15.000 euro per la realizzazione di un tour, un contratto di management con l’etichetta MArteLabel del valore di 20.000 euro, l’inserimento nelle Scuderie MArteLive che apre alla partecipazione a vari festival (Busker in town, Tolfarte, Carpineto Buskers Festival), e poi produzioni, visibilità, ingaggi e borse di studio.

Tutti saranno in un certo senso accompagnati dai referenti locali per ciascuna disciplina artistica. Si tratta di Francesco Vitale (INCAS Produzioni) per il teatro, Ilaria Barone (Open Arts Studio) per la danza, Angela Del Gesso (Circolo Letterario Arci Beatnik) per la letteratura, William Mussini (INCAS Produzioni) per il cinema, Silvano Mastrolonardo (Associazione Fotografica Sei Torri) e Simone Di Niro (Associazione Fotografica Vivian Maier) per la fotografia; Marisa Vecchiarelli (Atelier Marvè) per la moda e Alessia D’Alessandro per la musica.

La coesione delle citate associazioni, atelier e società di produzione, sotto la regia del Collettivo di Rilancio Culturale Pachamama/Antenna Molise, in associazione con TM eventi e Stonemedia Communication, ha reso possibile quella che si annuncia come un’autentica parata di attori, ballerini, registi, stilisti, fotografi, scrittori e aspiranti rocker, tra i 18 e i 39 anni, tutti con un buon potenziale e la giusta dose di ambizioni.