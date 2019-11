MArtelive Molise, tutti i nomi dei finalisti nelle varie discipline

Si tratta di 17 tra artisti singoli e gruppi che hanno già superato la prima fase regionale a luglio

RIPALIMOSANI. Domenica prossima, dalle 17.30, il Blue Note di Ripalimosani ospiterà le finali regionali della rassegna ideata 18 anni fa da Giuseppe Casa. MArtelive è lo ‘spettacolo totale’ che fa leva sulle esibizioni di un gran numero di artisti per differenti discipline. Per le finali molisane in gara aspiranti stilisti, registi, fotografi, rocker, attori e ballerini.

Si tratta di 17 tra artisti singoli e gruppi, che hanno già superato la prima fase regionale dello scorso luglio in piazzetta Palombo a Campobasso.

Eccoli di seguito: Fabio ‘Fa’ Ciccotelli, Giorgio Prigioniero, Rossoretrò per la musica; Nicole Panzera, Caterina Ferrara/Miriana Di Niro/Laura Ladomorzi (trio), Valeria Pizzuto per la danza; Stefano Di Maria, Giovanni Stivaletti per la fotografia; Chiara Capone, Marianna Sticca. Vanessa Calabrese per la moda; Matteo Giampetruzzi, Antonio D’Aquila, Marco Silvaroli per il cinema; Giusy Granitto, Erika Russo, Marzia Furlan per il teatro.

ll migliore in assoluto avrà l’occasione di partecipare direttamente alla finale nazionale di Roma, all’interno della Biennale MArteLive prevista dal 3 al 8 dicembre 2019. I sette vincitori delle diverse discipline artistiche accederanno invece alla fase di macroarea.

Al di là della buona consistenza degli artisti in lizza, l’aspetto straordinario di MArtelive Molise è rappresentato dalla coesione di tante associazioni e società di produzione del capoluogo, che hanno deciso di fare rete, integrandosi perfettamente, ognuna per la propria finalità formativa e artistica, in un progetto unico nel quale la forza dell’uno costituisce la forza dell’altro. Ne scaturisce un robusto progetto, ben diretto dal Collettivo di Rilancio Culturale Pachamama/Antenna Molise, che potrebbe fungere da modello per altri ambiti artistici e culturali.

Un buon ‘pezzo’ di Molise, insomma, che opera nell’arte, quotidianamente, e che si mette in gioco con passione e qualità dell’offerta.Doveroso citare anche loro, i pilastri di MArtelive Molise, e le associazioni di riferimento: Francesco Vitale (INCAS Produzioni) per il teatro, Ilaria Barone (Open Arts Studio) per la danza, Angela Del Gesso (Circolo Letterario Arci Beatnik) per la letteratura, William Mussini (INCAS Produzioni) per il cinema, Silvano Mastrolonardo (Associazione Fotografica Sei Torri) e Simone Di Niro (Associazione Fotografica Vivian Maier) per la fotografia; Marisa Vecchiarelli (Atelier Marvè) per la moda e Alessia D’Alessandro per la musica.