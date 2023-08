Martedì si apre il “Campobasso Summer Festival” con i Santi Francesi

Dopo aver preso parte come ospiti a Musicultura 2023 e al Festival di Porto Rubino, è partito il 5 luglio il tour che sta vedendo i Santi Francesi protagonisti dei più importanti festival in giro per l’Italia e non solo.

Martedì 22 agosto saranno live al Campobasso Summer Festival.

Le prevendite sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

I SANTI FRANCESI sono tornati da poco con il loro nuovo singolo “LA NOIA” (https://epic.lnk.to/noia; Epic Records Italy/Sony Music Italy). “Questa canzone per noi è un input, senza troppe pretese, a dare valore positivo alla noia – raccontano i Santi Francesi – La noia ci fa paura. Ora più che mai, dovremmo re-imparare ad annoiarci, a non spaventarci davanti ai momenti di vuoto poiché è proprio in quel vuoto che si può fare ‘esperienza della meraviglia’”.

Per l’occasione insieme a questo brano porteranno live le canzoni più amate dai loro fan e l’ultimo lavoro in studio “in fieri” (https://santifrancesi.lnk.to/InFieri; Epic Records Italy/Sony Music Italy).

I SANTI FRANCESI sono un duo hard-pop di Ivrea composto da Alessandro De Santis (voce, chitarra, ukulele) e Mario Francese (producer, tastiere, synthesizer e basso). Nel 2019 hanno pubblicato Tutti Manifesti, album totalmente autoprodotto che ha superato i 2.5 milioni di stream su Spotify. Nel 2020 hanno preso parte alla line up di Spaghetti Unplugged e nello stesso anno hanno collaborato con DADE al brano Giovani Favolosi, singolo con il quale hanno vinto l’edizione di Musicultura nel 2021. Nel luglio seguente, vengono invitati ad esibirsi in occasione del Giffoni Film Festival. Nel 2022 firmano un contratto di distribuzione con ADA Music Italy (Warner Music Italia) e il 25 marzo pubblicano il singolo “Signorino” (prodotto da DADE con la collaborazione di Rodrigo D’Erasmo agli archi). Il 6 maggio esce il brano “Buttami Giù” coprodotto insieme a heysimo e lo presentano live in apertura ai Fast Animals and Slow Kids al Fabrique di Milano la sera stessa. Sempre nella primavera 2022, viene pubblicata su Netflix la terza stagione della fortunata serie “Summertime”, nella cui colonna sonora viene inserito il loro brano “Giovani Favolosi”. A luglio 2022 vengono invitati ad esibirsi al Ferrara Summer Festival, dove aprono il live di Madame e Blanco. L’anno termina con la vittoria della sedicesima edizione di X Factor Italia e la release dell’EP “in fieri”, portato in scena a gennaio nel loro primo tour nei club.

IL PROGRAMMA DEL SUMMER FESTIVAL DI CAMPOBASSO

Santi Francesi e Napoleone, Area Eventi Selva Piana, 22 agosto alle ore 21.00; costo del biglietto 11 euro comprensivo dei diritti di prevendita;

Teenage Dream, Area Eventi Selva Piana, 23 agosto alle ore 21.00; costo del biglietto 13.00 euro comprensivo dei diritti di prevendita;

Luché, Area Eventi Selva Piana, 24 agosto alle ore 21.00; costo del biglietto 14.00 euro comprensivo dei diritti di prevendita;

Manuel Agnelli, Area Eventi Selva Piana, 25 agosto alle ore 21.30; costo del biglietto 13.00 euro comprensivo dei diritti di prevendita.