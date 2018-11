Marone sulle prossime elezioni: “Il centrodestra vincerà con un candidato unico”

REDAZIONE TERMOLI.

“Vinceremo sei il candidato sarà unitario”. Parla così Michele Marone dopo essere stato eletto consigliere provinciale per il basso Molise e riferendosi alle prossime elezioni nella primavera del 2019 che vedranno impegnati i termolesi ad eleggere il nuovo sindaco e consiglio comunale della città.

“Sicuramente il voto in Provincia ha la sua influenza-ha continuato Marone- perché questo ha significato che in questo momento parecchi amministratori che fino all’anno scorso avevano militato nelle file del centrosinistra oggi guardano con favore alla maggioranza di centrodestra. Quindi il dato obiettivo è che i partiti di centrodestra la stanno facendo da padrone”. Ma il dato sottolineato dallo stesso Marone è l’importanza di arrivare compatti alla presentazione delle liste. E ha commentato: “Sicuramente andremo uniti. Questo è il mio auspicio e quello della coalizione perché nel momento in cui riusciremo a trovare un candidato su cui fare sintesi sia nelle forze politiche che nei movimenti civici non ci sarà storia. Vincerà il centrodestra con un candidato unico. Purché sia unico”.

IN ALTO L’INTERVISTA A MICHELE MARONE.