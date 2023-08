Marone si dimette da consigliere comunale: “Continuerà a lavorare in Regione con il presidente Roberti”

“Con il Presidente Francesco Roberti saremo sempre presenti e vicini alle sorti del nostro comune collaborando fattivamente con l’attuale vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano”

Con una nota indirizzata alla stampa Michele Marone ha annunciato le proprie dimissioni da consigliere comunale visto il ruolo di assessore regionale della giunta Roberti. A lui subentrerà il primo dei non eletti, Antonio Selvaggio.

“Comunico di aver rassegnato, in data odierna, le dimissioni da consigliere comunale in quanto il nuovo incarico in giunta regionale non mi consente di continuare a svolgere in pieno la funzione precedentemente assunta al comune di Termoli -si legge nella nota- Sono stati anni importanti che mi hanno permesso di formarmi sotto il profilo politico-istituzionale. Una esperienza avviata con la prima candidatura a sindaco della città di Termoli e poi continuata prima tra i banchi dell’opposizione e poi in maggioranza con il Sindaco Francesco Roberti, oggi Presidente della Regione, con il quale si è creato un rapporto di grande collaborazione politico-istituzionale che continua oggi presso la Regione Molise dove, entrambi con le rispettive funzioni, siamo attualmente impegnati.

In quest’ultima legislatura in Comune a Termoli ho ricoperto anche il ruolo di presidente del consiglio, funzione che ancor di più mi ha consentito di vivere in maniera super partes l’esperienza amministrativa.

Tuttavia, da assessore regionale della giunta Roberti continuerò ad occuparmi del nostro territorio per il rilancio e un nuovo sviluppo infrastrutturale di Termoli e del Molise.

Mi è dovuto un caloroso ringraziamento a tutti coloro che, prima come candidato sindaco e poi come candidato consigliere, mi hanno concesso e rinnovato la loro fiducia che spero di non aver tradito con l’attività svolta in quest’ultima legislatura.

Gli anni che ci lasciamo alle spalle non sono stati dei più semplici, porteremo per sempre con noi l’esperienza del Covid e tutto l’impegno che abbiamo profuso per cercare di arginare una problematica di vaste proporzioni che mai prima di allora aveva interessato le pubbliche amministrazioni.

Per me sono stati nove anni di lavoro intenso che oggi rappresentano un bagaglio importante che metto a disposizione per continuare il mio impegno amministrativo con l’assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Molise.

Infine, ringrazio tutti i consiglieri comunali, gli assessori e la struttura del Comune di Termoli con i quali ho avuto il piacere di lavorare.

Con il Presidente Francesco Roberti saremo sempre presenti e vicini alle sorti del nostro comune collaborando fattivamente con l’attuale vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano”.