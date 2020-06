Marone sarà sacrificato sull’altare della maggioranza

E così il centrodestra compatto respingerà la mozione di sfiducia delle minoranze

“Se i consiglieri di maggioranza mi chiederanno di rimuovere l’assessore Marone, non potrò far altro che eseguire la volontà dei miei”. Questo avrebbe riferito il governatore della Regione Donato Toma alla vigilia della riunione di maggioranza che si terrà venerdì. Durante la quale, come noto, il centrodestra chiederà, attraverso un documento firmato da tutti, la “testa” dell’assessore esterno della Lega nominato solo il 9 giugno scorso. “Sono un tecnico e non un politico e pertanto devo attenermi alle indicazioni dei partiti”: questo un altro passaggio che sarebbe stato udito in via Genova. Dunque l’assessore Marone avrebbe le ore contate e dopo la formalizzazione del documento da parte dei consiglieri di maggioranza nel summit di venerdì, potrebbe esserci la revoca dell’incarico. Non si tratta di una questione personale – fanno sapere dalla maggioranza – ma di una scelta di metodo.

La casella resterà vuota almeno fino a novembre, quando ci sarà il giro di boa e saranno ridefinite numerose caselle, e la Giunta per il momento resterà a 4. In tal modo, assecondando la volontà dei suoi, Toma ricompatterebbe la maggioranza che respingerà, così, la mozione di sfiducia presentata da 5 Stelle e Pd che arriverà in Aula tra una decina di giorni. redpol