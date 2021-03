“Marone punto di riferimento per tutto il basso Molise”, la nota del centrodestra

“L’avvocato Michele Marone, consigliere comunale del Comune di Termoli e già Presidente del Consiglio dell’assise cittadina, ha portato avanti un lavoro egregio in nove mesi durante i quali è stato al vertice dell’assessorato regionale al Lavoro e al Sociale”. È quanto affermano i gruppi consiliari di centrodestra al Comune di Termoli. “Lavoro e sociale sono due temi scottanti del territorio regionale e ciò che ha contraddistinto la sua azione è stato un percorso condiviso con le parti sociali e con i cittadini nel momento più difficile per il Molise in entrambi i settori, a causa dell’emergenza sanitaria che ha avuto grandi conseguenze sociali ed economiche”, questo il pensiero della maggioranza di centrodestra del Comune adriatico. “Ringraziamo Michele Marone per il lavoro, l’impegno profusi e per come abbia rappresentato il Molise sui tavoli romani. A dire il vero, mai ci saremmo aspettati una interruzione improvvisa del suo lavoro”, incalza il centrodestra. “Marone ha rappresentato, per nove mesi, un punto di riferimento importante per l’intero Basso Molise. Sempre disponibile all’ascolto e un valido rappresentante di un’area strategica e rilevante a cui, spesso, non si dà la giusta importanza nel contesto regionale”. “Ci auguriamo – concludono i gruppi consiliari al Comune di Termoli – che il Basso Molise possa tornare ad avere una sua valida rappresentanza nell’esecutivo regionale. Non si deve dimenticare che parliamo di un’area che conta un terzo degli abitanti dell’intera regione e con una economia che funge da volano di sviluppo per il Molise”.