Marone nominato assessore, «Ringrazio l’amministrazione di Termoli e il sindaco»

«Ringrazio l’amministrazione comunale di Termoli e il sindaco Francesco Roberti per l’attestato di stima nei miei confronti. Interpreterò questo nuovo incarico che mi è stato conferito in Regione così come ho sempre fatto, in punta di piedi ed ascoltando tutti. Saranno gli interessi dei molisani a caratterizzare la mia azione quotidiana, ci sono tanti problemi da affrontare. Se oggi ho l’onere e l’onore di aver ricevuto questa investitura lo devo sicuramente al mio partito, al presidente Toma ma anche all’amministrazione comunale di Termoli e ai termolesi che oggi con la mia presenza saranno più che mai rappresentati in Regione».