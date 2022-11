Marketing online: i bonus “funzionano” ancora?

Quando si parla di marketing online, i bonus e gli sconti sono una delle leve maggiormente utilizzate dagli operatori di qualsiasi settore. Ma siamo sicuri che funzionino ancora? Queste iniziative sono realmente utili per attirare e fidelizzare i nuovi clienti o sono state superate da altre attività di marketing?

L’importanza dei bonus

In realtà, anche senza illustrare le righe che seguiranno, una prima risposta possiamo certamente fornirla: i bonus online contano eccome, sia che si tratti di andare alla ricerca dei migliori bonus scommesse online per giocare in un casinò ADM, sia che si tratti di procedere cono l’acquisto di un capo di abbigliamento in un noto rivenditore.

Insomma, dai bonus di benvenuto agli sconti per i primi acquisti, una cosa è certa: i bonus sono sicuramente tra le leve di marketing più apprezzate dai consumatori, che in essi vedono non solamente un segnale di attenzione da parte dell’azienda che li mette a disposizione, quanto anche e soprattutto un modo molto concreto e pragmatico per poter rendere più conveniente la propria prima esperienza di utilizzo con i servizi dell’operatore.

Ma quali sono i bonus preferiti dai consumatori?

Bonus periodo di prova

Cominciamo con il bonus del periodo di prova gratuito, un bonus che molte aziende offrono ai propri clienti permettendo loro di sperimentare un servizio senza dover pagare alcunché.

Questo meccanismo premiale viene riservato soprattutto agli utenti dei servizi in abbonamento e a tutti coloro i quali, prima di sottoscrivere un piano tariffario, desiderano testare per un periodo di tempo limitato se la proposta della società sia o meno in grado di soddisfare le proprie ambizioni.

Bonus di benvenuto

I bonus di benvenuto sono delle forme di promozione che vengono riconosciute a chi si iscrive per la prima volta alla piattaforma dell’operatore. Un classico esempio sono i bonus scommesse che vengono erogati dai casinò online o dai bookmaker, che – previo o meno il primo deposito di denaro da parte dei nuovi iscritto – permettono all’utente che si è appena registrato di disporre di crediti da usare per giochi e scommesse.

In questo modo i giocatori possono rendersi conto delle qualità della piattaforma di gioco che hanno scelto e tentare la fortuna con le prime puntate.

Sconti a tempo

Un’altra forma piuttosto gettonata di bonus è costituita dagli sconti a tempo. Come suggerisce lo stesso nome, si tratta di riduzioni di prezzo che sono applicate per periodi di tempo limitati: l’obiettivo dell’azienda che li mette a disposizione è evidentemente quello di determinare una sensazione di urgenza da parte del cliente che, temendo di perdere questa occasione, potrebbe essere più favorevolmente indotto a procedere verso il compimento dell’acquisto.

Sconto sulla quantità

Un’alternativa allo sconto a tempo è quello sulla quantità. Come suggerisce lo stesso nome di questo bonus, si tratta di una riduzione di prezzo che è riservata esclusivamente a quelle persone che procedono nell’effettuare un acquisto di uno o più prodotti, a patto che la quantità complessiva (in numero di capi o in controvalore) superi una soglia minima.

In caso positivo, l’operatore riconosce una riduzione di prezzo in sede di cash-out, o altre facilitazioni come l’azzeramento delle spese di consegna.

Sconti stagionali

In prossimità del Natale o dell’estate, così come in sede di Black Friday o Cyber Monday, sono molto frequenti gli sconti stagionali. Simili agli sconti a tempo, differiscono da questi ultimi per la volontà di legarsi a doppio filo con eventi stagionali, come quelli suggeriti dal calendario. Le vendite di fine stagione devono seguire sempre le norme di sicurezza e trasparenza.

Referral marketing

L’ultima forma di sconto su cui ci soffermiamo è quella del referral marketing che, tradotto in termini molto più diretti, equivarrebbe alla possibilità di concedere uno sconto al proprio cliente nel caso in cui presenti con successo un suo amico presso la stessa azienda.

Proprio per incentivare questa forma positiva di passaparola, le società commerciali sono spesso invogliate a concedere sconti e altri premi nei confronti del proprio utente, stimolando così la sua attività di referente.

Insomma, come abbiamo visto, le forme di bonus e sconto che sono previste dalle aziende che vendono prodotti e servizi online sono piuttosto numerose e, come intuibile, una forma tecnica non esclude necessariamente le altre. Considerati i notevoli risvolti positivi che la predisposizione di queste strategie di marketing è in grado di determinare, non stupisce che tantissimi operatori di ogni settore (dai giochi online all’abbigliamento, dai servizi in streaming agli alimentari) abbiano previsto al proprio interno delle vere e proprie campagne di promozione basate su bonus e sconti, riconducibili alle principali categorie di cui sopra, o a forme ibride di crescente diffusione.