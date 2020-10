“Marketing Mix” SEO, SEA, SEM: qual è la differenza?

Rubrica a cura di Camilla Arco

SEO, SEA e SEM: no, non sono i cugini segreti di Qui, Quo, Qua né l’ultima spiaggia per coloro che non sanno giocare a Scarabeo. Sono la chiave per una campagna di marketing ben riuscita.

Contesto: siamo su Google, il motore di ricerca più famoso e utilizzato nel mondo (il 92,26% degli utenti nel mondo che naviga su internet utilizza Google; in Italia la percentuale arriva fino al 96,03%*). La pagina di ricerca con l’elenco dei siti che compare quando cerchiamo qualcosa su Google si chiama SERP, Search Engine Result Page, ed è strutturata secondo una regola ancestrale molto semplice: più sei famoso, più sei in cima alla lista.

Nella prima pagina di Google, dunque, sono presenti quei siti internet che ricevono il maggior numero di visite: più volte il tuo sito viene cliccato, più in alto salirai nel ranking (nella classifica) di Google.

Ma come si fa ad entrare in questa sorta di Olimpo degli dei del web?

Con i Titani del SEM: SEO & SEA.

I primi tre/quattro siti che compaiono nella SERP sono solitamente caratterizzati dalla scritta AD (Advertising) al lato sinistro dell’annuncio: si tratta di siti che hanno utilizzato la SEA, Search Engine Advertising. I siti lì presenti hanno acquistato quel posizionamento privilegiato ma temporaneo: sono veri e propri annunci pubblicitari.

I siti che appaiono subito dopo gli AD, sono invece siti che hanno usufruito di quella che viene definita la SEO (Search Engine Optimization). Questi siti hanno compiuto delle azioni che hanno permesso loro di ottimizzare al massimo la visibilità del loro sito internet all’interno del motore di ricerca. Le attività che permettono di “diventare famosi” su Google in maniera organica (ovvero senza pagare) sono svariate e dipendono sia dalla struttura stessa del sito che dai suoi contenuti.

Inserire dei link che rimandano ad altre pagine o ai social network (backlink); aggiornare i contenuti con le giuste parole chiave (short & long tail); ottimizzare il codice html del sito; sono solo alcune delle attività che permettono di incrementare la visibilità del sito e migliorare il ranking dello stesso nella SERP.

Ma se basta pagare per essere i primi in lista, perché sforzarsi di apportare tutte queste migliorie interne al proprio sito internet?

Per due ragioni fondamentali.

La prima è una ragione tecnica: se il tuo sito internet non è indicizzato in maniera organica il web crawler spider (una sorta di ragno digitale che crea un’immensa ragnatela di collegamenti tra i siti web presenti su internet) avrebbe non poche difficoltà a catalogare il sito.

Se un utente cerca informazioni generiche (tipo “malattie piede”) e sul sito si parla di “problemi arti inferiori”, il sito in questione non verrà preso in considerazione dal crawl e non verrà correttamente indicizzato. È quindi fondamentale sviluppare contenuti SEO-friendly.

La seconda è una ragione strategica: la corretta ottimizzazione del sito internet permette di essere correttamente indicizzato nel lungo termine. Come per tutte le attività pubblicitarie, se ci si limita a pagare spazi promozionali senza però costruire correttamente il brand, la pubblicità avrà impatto nel breve termine ma, non appena gli investimenti pubblicitari saranno terminati, il brand tornerà nel dimenticatoio. Essere lungimiranti è la chiave.

Per far funzionare al massimo gli strumenti forniti da Google è quindi necessario il combo SEO-SEA: ottimizzo il sito in maniera organica e, contestualmente, investo nella sua pubblicità.

SEO e SEA fanno parte del SEM, Search Engine Marketing, e comprendono, appunto, tutte le azioni di marketing che mirano ad aumentare il numero di visitatori di un sito internet e che hanno come obiettivo il miglioramento della visibilità del sito nella SERP.

Nel mondo online, in cui la competizione è ancora più forte in quanto i risultati (buoni o cattivi che siano) arrivano immediatamente, è importante ricordare che la coerenza e la consistenza del brand e/o del sito è fondamentale. Gli errori nel breve termine si possono pagare cari ma se si ha una strategia (e una struttura) a lungo termine, sarà facile recuperare quanto perso.

Il contrario, invece, è piuttosto improbabile.

*Fonte: https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share.