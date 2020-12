“Marketing mix”, Quali sono i vantaggi dell’user generated content?

Rubrica a cura di Camilla Arco

UGC, acronimo di user generated content, definisce tutti quei “contenuti” (video, foto, testi, audio etc.) che vengono generati direttamente dagli utenti e postati da loro stessi sui loro canali social. Molto spesso l’azienda utilizza questi contenuti per promuovere il proprio brand o prodotto ri-condividendoli sui profili aziendali. Ancora più spesso accade che siano proprio le aziende a chiedere ai propri utenti di realizzare dei contenuti attraverso contest specifici.

È quello che sta facendo in questo periodo Bauli, che ha invitato i propri utenti a contribuire – con la condivisione di video sui social – all’ormai celeberrimo spot pubblicitario “A Natale puoi”, colonna sonora delle feste natalizie odierne.

Non più un semplice claim pubblicitario, #ANatalepuoi diventa hashtag con oltre 80 mila post.

I contenuti realizzati dagli utenti vengono ri-postati dall’account ufficiale @bauliitalia e i più belli sono stati selezionati per il nuovo spot TV, già on-air dal 13 dicembre 2020.

L’azienda veronese ha realizzato una campagna a 360° che ha coinvolto (e coinvolge) TV, digital e social e che si pone un obiettivo più che nobile: quello di contribuire a realizzare i sogni dei bambini affetti da gravi patologie con la Onlus “Make a Wish”.

Quali sono le ragioni che spingono sempre più aziende a sfruttare questo tipo di contenuti?

Il primo su tutti è che si tratta di contenuti totalmente gratuiti (e i direttori marketing festeggiano!) che non richiedono investimenti importanti né in termini economici né in termini di lavoro.

(Insomma, forse il social media manager di Bauli avrà avuto un gran da fare nel ri-condividere le numerose storie in cui il brand è stato taggato…).

Ma sebbene l’idea di ottenere dei materiali gratis sia allettante, non è sempre l’intenzione primaria. Diciamo piuttosto che diventa un piacevole effetto collaterale.

Ciò che interessa maggiormente le aziende è l’affidabilità e la veridicità che questi contenuti trasmettono. Si tratta infatti di produzioni spontanee da parte degli utenti che – letteralmente – “ci mettono la faccia” (e il feedInstagram): parlano di te sui loro canali di comunicazione e – così facendo – dimostrano agli altri utenti che del tuo brand si fidano. Questo genera a sua volta un riconoscimento ed una maggiore sicurezza degli altri utenti nei confronti del brand.

Il passaparola è da sempre lo strumento di marketing più redditizio: se un cliente è soddisfatto parlerà bene di te e, inevitabilmente, convincerà altri a fare lo stesso.

Inoltre, i contenuti realizzati dai consumatori sono autentici e – solitamente – emozionali: non vengono realizzati ad hoc per sponsorizzare un prodotto o un servizio (come avviene per i contenuti realizzati dall’ufficio marketing interno dell’azienda) ma raccontano della storia che c’è dietro la marca, delle sensazioni che il brand o il prodotto genera. Sono contenuti reali, sono sentimenti reali.

Tutto questo rende i brand più democratici: li avvicina al proprio pubblico e – allo stesso tempo – permette loro di essere parte di un qualcosa di unico e straordinario, riducendo la distanza percepita tra la marca e il consumatore.

I valori sono ciò che rendono un brand – o un prodotto – veramente insostituibile.

Da non sottovalutare, poi, l’impatto che questi contenuti hanno sulla comunità. Su Instagram è possibile seguire i profili delle persone che ci piacciono ma anche gli #hashtag degli argomenti che ci interessano. Questo permette alle persone di entrare in contatto con chiunque abbia i suoi stessi interessi. Sentirsi parte di qualcosa, condividere le proprie passioni con un gruppo rende le persone più felici e – di conseguenza – maggiormente bendisposte verso il marchio.

Fiducia, empatia, appartenenza: è questo il vero valore dietro agli user generated content.

PS:

Nell’estate del 2013, Coca-Cola ha dato vita alla campagna #ShareACoke (in Italia #CONDIVIDIUNACOCACOLA) in cui chiedeva ai propri consumatori di condividere le foto con la loro lattina o bottiglia personalizzata (c’erano i nomi propri di persona, termini comuni come “mamma”, “papà”, “amore” etc). L’anno successivo veniva lanciata la campagna #dilloconunacanzone, in cui i nomi propri di persona venivano sostituiti con le frasi delle più belle canzoni (italiane e non). La campagna è stata praticamente replicata ma con contenuti diversi. Perché?

Secondo il Wall Street Journal, la campagna #ShareACoke ha permesso a Coca-Cola di incrementare le vendite del 2%, interrompendo anche un trend negativo che durava oramai da nove anni.

Quando l’idea è vincente, sono gli utenti poi a fare il resto.