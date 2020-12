“Marketing mix” il “marketing funnel”: uno strumento fondamentale

Rubrica a cura di Camilla Arco

Sebbene si possa pensare il contrario, il processo di acquisto non è affatto immediato.

Certo, ci capita spesso di acquistare qualcosa “d’impulso” ma in realtà non si tratta mai di una scelta così improvvisa. Anzi, per ogni consumatore che acquista esiste un processo ben definito. Il processo, in gergo, è il marketing funnel o purchase funnel e si suddivide in sei fasi differenti:

Fase 1: Awareness (Consapevolezza);

Fase 2: Interest (Interesse);

Fase 3: Consideration (Considerazione);

Fase 4: Intent (Intenzione);

Fase 5: Evaluation (Valutazione);

Fase 6: Purchase (Acquisto).

Graficamente, il marketing funnel viene rappresentato come un imbuto: la prima fase, quella che comprende più persone (o potenziali consumatori), è l’awareness – l’ultima fase, quella più stretta e che include coloro che poi effettueranno realmente l’acquisto è il purchase.

Ma a cosa serve esattamente questo strumento? Il marketing funnel è un mezzo estremamente utile ed efficace per studiare e analizzare in maniera precisa i vari step che portano un potenziale consumatore ad acquistare e – di conseguenza – quali sono le leve di marketing da utilizzare per ogni fase del funnel, dell’imbuto, appunto.

Nella fase uno, quella di consapevolezza, il consumatore entra in contatto con il marchio e impara a conoscerne i valori, i prodotti e i servizi. In questa fase, i consumatori sono numerosi ma ancora non pensano di acquistare il prodotto. È a questo punto che le attività di marketing “above the line” (ricordate?) ovvero quelle attività di marketing più generiche, nel messaggio e nel target di riferimento, devono essere implementate. La pubblicità in TV, in radio, sui giornali permette al consumatore di identificare il marchio e il prodotto o servizio che vende.

Nella fase due, la fase di interesse, il consumatore è stato stimolato dalla pubblicità e dal prodotto in questione e inizia ad informarsi maggiormente. Va alla ricerca di informazioni dettagliate sulle prestazioni e sulle qualità del prodotto. In questo momento è quindi fondamentale, per il marchio, essere facilmente accessibile: attraverso un sito internet correttamente indicizzato su Google e realizzato in modo tale da permettere al consumatore di accedere – senza troppi intoppi – alle informazioni che sta cercando.

Nella fase tre, la fase di considerazione, inizia il momento di comparazione con i prodotti e i servizi della concorrenza. Il consumatore conosce le caratteristiche del prodotto e decide di confrontarlo con prodotti similari di altre marche. Durante questa fase, le recensioni e, in generale, i feedback dei clienti sono fondamentali.

Siamo oramai alla fase quattro, quella dell’intenzione, in cui è evidente e palese l’intento del consumatore di acquistare. In questo momento, le cosiddette attività di re-targeting sono estremamente importanti. Il marchio deve essere presente – ora più che mai – nella mente del consumatore come brand di riferimento.

La fase cinque, quella della valutazione, è l’ultimo passo prima dell’acquisto vero e proprio: la valutazione finale è in atto, il prodotto è nel carrello e il consumatore dà un’ultima occhiata ai suoi acquisti prima di procedere con il pagamento. Può capitare che il cliente si distragga e che non termini l’acquisto. A quel punto, un’attività di recall (un’e-mail che gli ricorda cosa ha nel carello, una notifica push che lo invita a completare l’acquisto) è decisiva.

Ed eccoci alla fase finale, la fase sei, la fase dell’acquisto, in cui il consumatore ha finalmente concluso la transazione e acquistato il prodotto o il servizio del marchio. A questo punto, nel marketing funnel di oggi, si aggiunge un’ulteriore fase: la fase sette, quella della loyalty ovvero della fedeltà. È la fase più importante di tutte in quanto determina se il cliente è rimasto soddisfatto della spesa (e dell’intero processo) e se tornerà o meno ad acquistare presso lo stesso brand.

Lo strumento del marketing funnel è facilmente adattabile a diversi processi di vendita: quello offline, legato al punto vendita; quello online, legato all’e-commerce. È importante, però, tenere a mente una cosa: oggi online e offline non sono più suddivisibili. È quindi cruciale integrare entrambi i mondi nel proprio marketing funnel.

Quante probabilità ci sono che un utente – che ha conosciuto il vostro brand in negozio – non vada ad informarsi ulteriormente su internet? O che un potenziale consumatore che ha conosciuto il vostro prodotto online non voglia conoscerlo dal vivo – magari provandolo direttamente in negozio prima di acquistarlo?

Io direi poche – pochissime. E voi?